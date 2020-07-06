Ölüm tehdidi aldığını iddia eden kadın sosyal medyadan paylaştı: Birazdan öldürülebilirim

Gülay Mubarek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ölüm tehditleri aldığını duyurdu. Bir kez bıçaklandığını ileri süren kadın, sosyal medyadan yetkililere seslendi. ‘Birazdan öldürülebilirim’ diyen kadın, şu ifadeleri kullandı;

*Mayıs’ta bıçaklandım. Beni bıçaklayan Ahmet F. başka bir no’dan arayıp ailemin evine geleceğini aklına gelen her şeyi yapacağını söyledi. ‘İster savcıya ister polise git, olacak olan sona hazır ol’ diye tehdit etti. Polisi, jandarmayı aradım. Katledilirsem katil Ahmet F.

*8 Mayısta tedbir ve koruma kararı çıkardım. Karar 3 kere ihlal edildi ama tutuklama olmadı. Bundan aldığı cesaretle hala arayıp tehdit edebiliyor. Jandarma bölgesindeyim ve ben jandarmayı arayıp durumu aktarana kadar evimin önünden 2 kere geçti Ahmet F.

“BİRAZDAN ÖLDÜRÜLEBİLİRİM”

*Birazdan öldürülebilirim. İki farklı adres için koruma ve tedbir kararı çıkarttım. İki adres için de karar defalarca ihlal edildi. Söyleyecek sözüm kalmadı artık. Kadınların ahında boğulun.