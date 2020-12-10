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Ölümden kıl payı kurtuldu

Bursa'da otomobilin arkadan çarpması sonucu motosikletin üzerinden düşüp başka bir aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulan sürücünün zor anları kameraya yansıdı.

Güncellenme: 12:48, 10/12/2020
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Ölümden kıl payı kurtuldu

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Ankara yolunda meydana geldi. Ankara yönüne seyreden bir motosiklet sürücüsü, aynı istikamette seyir halinde bulunan halk otobüsünün durakta durmasıyla yavaşladı.

Önündeki araçların yavaşladığını fark etmeyen bir başka otomobil motosiklete arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle devrilen motosikletin üzerinden düşen sürücü, orta şeritteki başka bir otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Kaza anı motosiklete arkadan çarpan aracın kamerası tarafından anbean kaydedildi. (İHA)

Ankara Bursa kaza motosiklet otomobil