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Ölümden kıl payı kurtuldu!

Bolu'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, akaryakıt istasyonunda marketin önünde duran çalışana çarptı. TIR ile marketin duvarı arasında sıkışan istasyon çalışanı yere düşerken, o anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

22:23 -
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Kaza, TEM yolu Bolu Dağı Tüneli mevkiindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Otoyoldan akaryakıt istasyonuna giriş yapan TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu markete doğru yöneldi.

ARADA KALDI

Sürücü, markete çarpmamak için son anda direksiyonunu kırınca, akaryakıt istasyonu çalışanı Emir Bayraktar’a çarptı. Marketin duvarı ile manevra yapan TIR’ın arasında sıkışan Bayraktar, aracın hareket etmesiyle düştü. Bayraktar, kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından Bayraktar, yere çömelip yaşadığı şoku atlatmaya çalıştı.

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Kaza sırasında marketteki çalışanlar da büyük korku yaşadı. TIR’ın Bayraktar’a çarpmasının ardından içeride bulunan çalışanlar “Emir’e bir şey oldu” diyerek dışarıya koştu. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan TIR sürücüsü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. DHA

Beylikdüzü Bolu Kadın kaza Polis
Son güncelleme: 22:26 09.01.2020
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