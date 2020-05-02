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Ölümü yasa boğmuştu… Yürek yakan kare

İstanbul'da motosiklet kazasında ölen Prof. Dr. Burak Erdamar'ın yaptığı kaza sonrası çekilen görüntüler ortaya çıktı. Bu arada olay yerindeki yeşillik alanda Erdamar'ın kırılan gözlüğünün durması dikkat çekti.

15:39 -
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İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Piyalepaşa Bulvarı’nda geçtiğimiz gün, Prof. Dr. Burak Erdamar (52), kullandığı motosikletle, arıza nedeniyle yolun kenarında park halinde duran bir otomobile çarptı. Meydana gelen kazada Ermadar hayatını kaybetti. Kazanın ardından Erdamar’ın ambulansa taşınma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Öte yandan bugün olay yerinde Erdamar’a ait gözlük bulundu. Çalıştığı hastaneden gelen bir kişi olay yerinden Erdamar’a ait gözlüğü aldı.

Evli ve 2 çocuk babası Erdamar’ın ölümü çalıştığı hastanedekileri ve sevenlerini yasa boğmuştu. (DHA)

istanbul kaza motosiklet
Son güncelleme: 16:24 02.05.2020
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