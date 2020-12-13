‘Ölün çıkacak’ deyip darp etti

Erkek arkadaşı M.H.B tarafından darp edildiğini ifade eden Tuğba Erçakar, sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulunmuştu.

Görüntünün sosyal medyada yayınlanmasının ardından büyük destek gördüğünü aktaran Erçakar, “Büyük bir darp olayı yaşadım. Kötü bir süreç yaşadım. Bu noktada adaletin yerini bulması için herkesten yardım istiyorum. Birden üstüme saldırdı ölüm tehditleriyle. Şiddetli şekilde darp edildim. Elimde oluşan morluk izleri var ama ağırlıklı olarak kafatası tarafına vurulma olduğunda kafam şiş” dedi.

“KAPIYI ZORLAYIP EVE GİRDİ”

Erkek arkadaşına ayrılmak istediğini bir gün öncesinde söylediğini anlatan Erçakar, şunları söyledi:

– Daha önce kavga ettiği bir konuyu görmedim. Demek ki özü buymuş. İlişkiyi tamamıyla bitireceğimi anlayınca gerçek yüzü ortaya çıktı. Çok yoğun bir şekilde arayıp mesajlar attı ancak ben cevap vermedim. Darp olayının yaşandığı arkadaşımın evinde kalıyordum. Bir şekilde ulaşıp kapıyı zorlayıp eve girdi. Buradan ölün çıkacak tehditleri falan. Şiddetli bir şekilde darp edildim. Benim de bir süre sonra gücüm yetmeyip karşılık veremedim.

– Görüntülerde arkadaşımın fazla ilgilenmediği, yardımcı olamadığı şeklinde birçok yorum gelmiş. Ancak ben ona polisi aramasını söyledim. Görüntülerde ilgilenmiyormuş gibi duruyor. Ama olayın şokuna girdi. Ayrıca cama ve kapıya çıkıp defalarca yardım istedi. Ancak kimse yardımcı olmadı bize. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Olayların karşısında kimse sessiz kalmasın, elbet bir gün gerçekler ortaya çıkacaktır.

Tuğba Erçakar, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis merkezine ikinci kez davet edildiğini ve ifadesinin alındığını da belirtti. (DHA-İHA)