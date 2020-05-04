Ömer Döngeloğlu kimdir? Ömer Döngeloğlu kaç yaşındaydı?

Corona virüs tedavisi gören İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu 3 Mayıs 2020’de hayatını kaybetti. İslam tarihi üzerine araştırmaları ile bilinen Ömer Döngeloğlu kimdir merak ediliyor. İşte Ömer Döngeloğlu’nun hayatı…

ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR?

1968’de Tokat Zile’de dünyaya gelen Ömer Döngeloğlu, ilkokulu Zile Altunyurt İlkokulu’nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olarak 1986-1996 yılları arasında memleketi Tokat’ta imam-hatiplik yaptı.

Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalışan Döngeloğlu, İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine araştırma, inceleme, okuma ve gezi yazıları ile biliniyordu. Döngeloğlu, aynı zamanda ramazan aylarında televizyon programları hazırlayıp sunmuştu.