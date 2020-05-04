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Ömer Döngeloğlu’nun eşinin de vefat ettiği iddialarına açıklama

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun da vefat ettiği iddialarını yalanladı.

08:50 -
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Ömer Döngeloğlu’nun eşinin de vefat ettiği iddialarına açıklama

İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu corona virüsü salgınından tedavi gördüğü Başakşehir Devlet Hastanesi’nde dün vefat etti.. Döngeloğlu’nun corona virüsü testinin pozitif çıkmasından sonra eşi Zeynep Döngeloğlu da aynı hastanede tedavi görmeye başlamıştı.

Zeynep Döngeloğlu’nun corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi. Vefat iddialarını Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, yalanladı.

“ŞU AN HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR”

Göksu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Çok eski dostum ve arkadaşım, hocamız Ömer Döngeloğlu’nu Hakk’a uğurladık. Kendisine Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Ömer hocamızın eşiyle ilgili çıkan haber gerçek değil ancak o da şu an hastanede tedavi görmektedir. Rabbim kendisine şifa versin inşallah.”

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Son güncelleme: 09:01 04.05.2020
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