Ömer Faruk Karataş kimdir? Niğde İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş nereli?

İl Emniyet Müdürlüğü atamaları sonrasında birçok ilde emniyet müdürü değişti. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Ömer Faruk Karataş da başta şehirde yaşayanlar tarafından merak konusu oldu. Peki Ömer Faruk Karataş kimdir?

ÖMER FARUK KARATAŞ KİMDİR?

1970 yılı Gaziantep ili Nizip ilçesi doğumludur. 1993 yılında Polis Akademisi’nden mezunolup aynı yıl İstanbul ilinde Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı. EmniyetTeşkilatının değişik birimlerinde ve illerinde görev yaptı. En son Şırnak iliCizre ilçesinde görevli iken 19/08/2017 tarihinde yayınlanan İl EmniyetMüdürleri Kararnamesi ile Gümüşhane İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Evli ve iki çocuk babasıdır.