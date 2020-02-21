Kadir Topbaş’ın damadı için istenen ceza belli oldu

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada duruşmada Mustafa Şevki Kavurmacı’nın son savunmasını avukatı Yiğit Kazım Akalın okudu.

Kavurmacı savunmasında, FETÖ’ye verdiği parasal desteği “veren el alan elden hayırlıdır” mantığıyla yaptıklarını öne sürerek, her kesime yardımcı olmaya çalıştığını, memlekete faydalı olmak için yaptığını iddia etti.

Avukatının yazılı savunmasını okumasının ardından tekrar söz alan, sanık Kavurmacı, Türk milliyetçisi olduğunu ve 15 bin üniversite öğrencisine yardım ettiğini savunan sanık Kavurmacı, şirketleri üzerindeki kayyum kararının kaldırılmasını talep etti. Mustafa Şevki Kavurmacı, savunmasının ardından mahkemeden ayrıldı.

“TUSKON’UN YANINDAN GEÇMEZDİM”

Tutuklu yargılanan oğlu Ömer Faruk Kavurmacı ise son savunmasında, “Devletimin işine burunlarını sokacaklarını bilseydim TUSKON’un yanından bile geçmezdim. Çok pişmanım. Boyumuzun ölçüsünü aldık. Gizli emelleri olduğunu bilmiyordum” diye konuştu. Tutuklandığında yeni doğan kızının şu an 4 yaşında olduğunu söyleyen Ömer Faruk Kavurmacı, gözyaşlarını tutamadı. Savunmasına devam edemeyen Kavurmacı yerine oturdu ve avukatları savunma yaptı.