Ömer Halisdemir’i şehit eden darbeciden akılalmaz istek!

15 Temmuz 2016’da Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi’yi vurarak hain girişimin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’i şehit eden ekipte yer alan eski binbaşı Fatih Şahin, avukatı aracılığıyla TBMM Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na başvurdu.

FETÖ dahil hiçbir terör örgütüne üye olmadığını iddia ederek, kamu görevine iadesini talep etti. Komisyon, Şahin’in iade talebini reddetti.

“DARBE TEŞEBBÜSÜNE İŞTİRAK ETTİĞİ MAHKEMECE SABİT”

Komisyon tarafından ret kararında, Fatih Şahin’in darbe teşebbüsüne iştirak ettiğinin mahkemece sabit görüldüğü ve ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildiği vurgusu yapıldı. (İHA)