On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye bir kişiye gitti

Bu akşam yapılan çekilişte belirlenen 20 rakam arasından 10 rakamı doğru tahmin eden bir kişi toplam 238 bin 438 liranın sahibi oldu. Dokuz bilen 37 kişi ise 3 bin 392 lira kazandı.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara’nın 28 Aralık 2020 tarihli 33. çekiliş sonuçları şu şekilde; “6-11-18-19-22-27-32-34-38-44-51-52-55-56-57-58-59-65-66-69-74-77”





ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.