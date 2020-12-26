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On Numara çekiliş sonuçları belli oldu, büyük ikramiye paylaşıldı

Milli Piyango’nun düzenlediği On Numara’da bu akşam 32. çekiliş gerçekleştirdi. Kuponlarını dolduran vatandaşların merakla beklediği çekilişte belirlenen şanslı numaralar; “2-3-11-12-19-20-26-27-28-34-35-37-41-50-52-57-58-64-67-69-75-78” oldu.

Güncellenme: 08:50, 26/12/2020
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On Numara çekiliş sonuçları belli oldu, büyük ikramiye paylaşıldı

Çekilişte belirlenen şanslı 20 numaradan 10 numarayı doğru tahmin eden beş kişi 193 bin 123 liranın sahibi oldu. Dokuz bilen 43 kişi de 3 bin 78 lira kazandı.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara'nın 25 Aralık 2020 tarihli 32. çekiliş sonuçları şu şekilde; “2-3-11-12-19-20-26-27-28-34-35-37-41-50-52-57-58-64-67-69-75-78”

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.

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