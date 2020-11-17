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On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye sahibini buldu

Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen On Numara 21. çekilişinde büyük ikramiye bir kişiye gitti. Canlı yayında gerçekleştirilen çekilişte belirlenen şanslı numaralar şunlar oldu; 3, 4, 7, 8, 14, 16, 20, 21, 23, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 47, 54, 55, 56, 65, 74, 76

Güncellenme: 08:13, 17/11/2020
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On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye sahibini buldu

Dün akşam yapılan çekilişte 10 şanslı rakamı doğru bilen bir talihli toplam 231 bin 766 liranın sahibi oldu.

Ayıca 9 bilen 54 kişi de 2 bin 270 lira kazandı.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara'nın 16 Kasım 2020 tarihli 21. çekiliş sonuçları şu şekilde; 3, 4, 7, 8, 14, 16, 20, 21, 23, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 47, 54, 55, 56, 65, 74, 76

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyunuda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.

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