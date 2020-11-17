On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye sahibini buldu

Dün akşam yapılan çekilişte 10 şanslı rakamı doğru bilen bir talihli toplam 231 bin 766 liranın sahibi oldu.

Ayıca 9 bilen 54 kişi de 2 bin 270 lira kazandı.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara'nın 16 Kasım 2020 tarihli 21. çekiliş sonuçları şu şekilde; 3, 4, 7, 8, 14, 16, 20, 21, 23, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 47, 54, 55, 56, 65, 74, 76





ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyunuda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.