On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye yine devretti

On Numara çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan olmadı. Dokuz rakamı doğru tahminde eden toplam 34 kişi ise 2 bin 880 liranın sahibi oldu.

Haftada iki gün yapılan On Numara’da belirlenen büyük ikramiyeyi kazanmak için 80 rakamın arasından çekilen 22 numaradan 10 rakamı doğru bilmek gerekiyor.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara'nın 6 Kasım 2020 tarihli 18. çekilişinde sonuçları şu şekilde; 2-14-20-21-22-30-34-36-37-38-43-45-47-52-59-60-67-73-74-75-77-79

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyunuda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.