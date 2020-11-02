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On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! İşte haftanın şanslı rakamları…

On Numara sonuçları, MPİ tarafından noter huzurunda yapılan çekilişle belli oldu. On Numara’nın büyük ikramiyesi 130 bin 541 lirayı geçti. On Numara şans oyununda, 80 rakamın arasından çekilen 22 numaradan 10 numarayı bilen büyük ikramiyeyi kazanıyor.

Güncellenme: 20:11, 02/11/2020
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On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! İşte haftanın şanslı rakamları…

Her pazartesi ve cuma akşamları çekilişi gerçekleştirilen On Numara şans oyununda günün sonuçları belli oldu. Milli Piyango’nun şans merkezinde gerçekleştirilen On Numara’da çekiliş sonuçları şu şekilde;

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara’nın 2 Kasım 2020 tarihli 17. çekiliş sonuçları şu şekilde; 1 – 2 – 10 – 12 – 15 – 23 – 25 – 33 – 34 – 35 – 37 – 38 – 41 – 48 – 53 – 54 – 57 – 60 – 67 – 71 – 73 – 79

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.

 

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