On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! İşte haftanın şanslı rakamları…

Her pazartesi ve cuma akşamları çekilişi gerçekleştirilen On Numara şans oyununda günün sonuçları belli oldu. Milli Piyango’nun şans merkezinde gerçekleştirilen On Numara’da çekiliş sonuçları şu şekilde;

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara’nın 2 Kasım 2020 tarihli 17. çekiliş sonuçları şu şekilde; 1 – 2 – 10 – 12 – 15 – 23 – 25 – 33 – 34 – 35 – 37 – 38 – 41 – 48 – 53 – 54 – 57 – 60 – 67 – 71 – 73 – 79

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.