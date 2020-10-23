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On numara çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar…

On Numara şans oyunu artık cuma günleri de oynanacak. Bu akşam canlı yayında noter huzurunda çekilen çekilişte belirlenen şanslı numaralar şunlar oldu; 2-3-5-8-14-20-21-23-28-32-34-35-38-40-44-46-51-55-57-60-64-80

Güncellenme: 20:16, 23/10/2020
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On numara çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar…

80 numara arasından çekilen şanslı 10 numarayı bilen talihli büyük ikramiye olan 130 bin liranın sahibi olacak.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara'nın 13. çekiliş sonuçlarında şanslı rakamlar şu şekilde oldu: 2-3-5-8-14-20-21-23-28-32-34-35-38-40-44-46-51-55-57-60-64-80

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir. Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanmaktadır.

 

Yayınlanma Tarihi:20:12,
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