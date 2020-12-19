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On Numara sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye yine devretti

Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen On Numara’da bu akşam 30. çekiliş yapıldı. Büyük ikramiye için belirlenen şanslı numaralar;  “1-4-7-8-20-21-25-27-32-36-40-41-42-43-45-49-57-64-66-67-70-74” oldu.

Güncellenme: 08:22, 19/12/2020
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On Numara sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye yine devretti

Belirlenen yirmi sayı arasından doğru 10 tahmin olmayınca büyük ikramiye bir kez daha devretti. Dokuz bilen 34 kişi ise kişi başı toplam 3 bin 653 liranın sahibi oldu.

18 ARALIK ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara’nın 14 Aralık 2020 tarihli 29. çekiliş sonuçları şu şekilde; 1-4-7-8-20-21-25-27-32-36-40-41-42-43-45-49-57-64-66-67-70-74

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.

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