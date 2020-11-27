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On Numara sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye bir kişiye gitti

Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen On Numara’da bu akşam 24. çekiliş heyecanı yaşandı. Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara’da büyük ikramiye için belirlenen numaralar; “1-2-4-11-13-15-16-23-24-25-27-46-47-48-53-59-60-62-63-66-70-75”oldu.

Güncellenme: 20:31, 27/11/2020
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On Numara sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye bir kişiye gitti

Çekilen 20 numara arasından 10 rakamı doğru tahmin eden bir kişi büyük ikramiye olan 203 bin 877 bin liranın sahibi oldu. Dokuz bilen toplam 24 kişi ise 4 bin 476 lira kazandı.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara'nın 27 Kasım 2020 tarihli 24. çekiliş sonuçları şu şekilde “1-2-4-11-13-15-16-23-24-25-27-46-47-48-53-59-60-62-63-66-70-75”

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyunuda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.

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