On Numara sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye paylaşıldı

Yapılan çekilişte şanslı 10 numarayı tahmin eden iki kişi toplam 96 bin 243 liranın sahibi oldu.

Dokuz bilen 28 kişi ise 3 bin 627 lira kazandı.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara'nın 13 Kasım 2020 tarihli 19. çekiliş sonuçları şu şekilde; 1-10-11-15-16-17-18-25-27-32-33-34-35-44-46-50-58-62-65-67-69-73

BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR OLDU?

Milli Piyango’nun gerçekleştirdiği On Numara çekilişi öncesinde büyük ödül miktarı da açıklandı. Buna göre On Numara’da büyük ikramiye tutarı 130.541 TL olarak belirlendi.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyunuda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.