On Numara sonuçları belli oldu, büyük ikramiye sahibini buldu

Her Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleştirilen On Numara şans oyununda günün sonuçları belli oldu. Milli Piyango’nun şans merkezinde gerçekleştirilen On Numara’da çekiliş sonuçları şu şekilde;

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara'nın 2 Kasım 2020 tarihli 17. çekiliş sonuçları şu şekilde; 1 – 2 – 10 – 12 – 15 – 23 – 25 – 33 – 34 – 35 – 37 – 38 – 41 – 48 – 53 – 54 – 57 – 60 – 67 – 71 – 73 – 79

BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR OLDU?

Milli Piyango’nun gerçekleştirdiği On Numara çekilişi öncesinde büyük ödül miktarı da açıklandı. Buna göre On Numara’da büyük ikramiye tutarı 415 bin 449 TL olarak belirlendi.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyunuda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.