On Numara sonuçları belli oldu! On Numara’da büyük ikramiye sahibini buldu

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Büyük ikramiye tutarı olarak 416 bin TL belirlendi. On Numara her hafta kazandırmaya devam ediyor. On Numara oyununda çekilişle 22 tane numara belirleniyor oyunseverlerin ikramiye kazanabilmek için 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin etmesi gerekiyor. İşte 30 Mart On Numara çekiliş sonuçları…

ON NUMARA SONUÇLARI 30 MART

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto