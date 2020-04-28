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On Numara sonuçları belli oldu! On Numara’da büyük ikramiye üç kişinin…

On Numara sonuçları belli oldu. Zengin olma hayali kuranların kuponlarını doldurarak çekiliş sonuçlarını beklediği On Numara'da büyük ikramiye Tekirdağ ve İzmir'den de kişi olmak üzere üç kişi arasında paylaşıldı. On Numara sonucu merak konusu oldu. İşte, 27 Nisan On Numara sonuçları...

08:48 -
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On Numara sonuçları belli oldu! On Numara’da büyük ikramiye üç kişinin…

On Numara sonuçları açıklandı. On Numara’da ikramiye kazanabilmek için 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanıyor. İşte, On Numara sonuçları…

ON NUMARA SONUÇLARI 27 NİSAN

On Numara'nın bu akşamki çekilişinde büyük ikramiye tutarı 444 bin 918 TL olarak belirlendi.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

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