On Numara sonuçları belli oldu! On Numara’da büyük ikramiye üç kişinin…

On Numara sonuçları açıklandı. On Numara’da ikramiye kazanabilmek için 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanıyor. İşte, On Numara sonuçları…

ON NUMARA SONUÇLARI 27 NİSAN

On Numara'nın bu akşamki çekilişinde büyük ikramiye tutarı 444 bin 918 TL olarak belirlendi.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto