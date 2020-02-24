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On Numara’da büyük ikramiye ikiye bölündü… İşte 24 Şubat On Numara sonuçları!

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. On Numara her hafta kazandırmaya devam ediyor ve bugün gerçekleşen çekilişte de kazandıran numaralar açıklandı. On Numara oyununda çekilişle 22 tane numara belirleniyor oyunseverlerin ikramiye kazanabilmek için 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin etmesi gerekiyor. İşte 24 Şubat On Numara çekiliş sonuçları…

22:59 -
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On Numara’da büyük ikramiye ikiye bölündü… İşte 24 Şubat On Numara sonuçları!

On Numara sonuçları gerçekleştirilen çekiliş ile belli oldu. Zengin olma umudu ile kuponlarını dolduran vatandaşlar hafta boyunca merakla On Numara sonuçları için bekliyordu. Büyük ikramiye Balıkesir ve İstanbul arasında paylaşıldı. İşte 24 Şubat On Numara çekiliş sonuçları…

24 ŞUBAT ON NUMARA SONUÇLARI

05-06-07-14-16-21-22-30-31-39-43-46-55-56-58-59-60-62-63-64-65-73

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

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