On Numara’da büyük ikramiye ikiye bölündü… İşte 24 Şubat On Numara sonuçları!

On Numara sonuçları gerçekleştirilen çekiliş ile belli oldu. Zengin olma umudu ile kuponlarını dolduran vatandaşlar hafta boyunca merakla On Numara sonuçları için bekliyordu. Büyük ikramiye Balıkesir ve İstanbul arasında paylaşıldı. İşte 24 Şubat On Numara çekiliş sonuçları…

24 ŞUBAT ON NUMARA SONUÇLARI

05-06-07-14-16-21-22-30-31-39-43-46-55-56-58-59-60-62-63-64-65-73

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto