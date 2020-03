On Numara’da sonuçlar açıklandı! On Numara sonuçlarıyla iki kişiye 281 bin…

On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiyeni sahibi belli oldu. Kuponlarını hazırlayan oyunseverler merakla 16 Mart On Numara çekiliş sonuçlarını bekliyordu ve MPİ kazandıran rakamları duyurdu. On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi 281 bin liranın sahibi oldu. Milli Piyango çekiliş sonuçlarını noter huzurunda canlı yayında açıklıyor. İşte 16 Mart On Numara sonuçları…

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara’da kazanan sayılar: 1, 3, 13, 15,18, 20, 23, 26, 32, 33, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 67, 68, 71, 74 ve 78

On Numara'nın dün akşam yapılan çekilişinde büyük ikramiye tutarı 563 bin 780 lira olarak belirlendi.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto