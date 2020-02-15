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Önce bacağından, bu kez boynundan… Bir ay içinde, hem de aynı sokakta!

Adana'da yaşayan Ömer K. 36 gün içinde aynı sokakta iki kez vuruldu. 9 Ocak'ta silahlı çatışmada bacağından vurulan Ömer K, dün gece de boynundan vuruldu.

Sozcu.com.tr
08:49 -
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Önce bacağından, bu kez boynundan… Bir ay içinde, hem de aynı sokakta!

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşünce taraflar birbirine pompalı tüfekle ateş açtı.

Çatışmada Ömer K., boynuna isabet eden saçmayla yaralandı. Ömer K., yanındaki arkadaşları tarafından otomobil ile Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürülürken, karşı taraf ise olay yerinden kaçtı.

FOTO: DHA

DHA’nın haberine göre; tedavisi süren Ömer K., 9 Ocak günü aynı yerde çıkan silahlı çatışmada iki bacağından vurularak yaralanmıştı.

Son güncelleme: 08:56 15.02.2020
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