Önce bacağından, bu kez boynundan… Bir ay içinde, hem de aynı sokakta!

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşünce taraflar birbirine pompalı tüfekle ateş açtı.

Çatışmada Ömer K., boynuna isabet eden saçmayla yaralandı. Ömer K., yanındaki arkadaşları tarafından otomobil ile Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürülürken, karşı taraf ise olay yerinden kaçtı.

DHA’nın haberine göre; tedavisi süren Ömer K., 9 Ocak günü aynı yerde çıkan silahlı çatışmada iki bacağından vurularak yaralanmıştı.