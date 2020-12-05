Önce bebeğini kaybetti ardından da coronadan vefat etti

Corona virüsü can almaya devam ediyor. Kocaeli’de yaşayan evli 1 çocuk annesi, 6 aylık hamile Nur Yavuz, rahatsızlanınca 15 Kasım’da Covid-19 testi yaptırdı.

Test sonucu pozitif çıkan Yavuz, evde tedavi görmeye başladı. Ancak durumu ağırlaşan Yavuz, Kocaeli Derince Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak entübe edildi.

BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Yaklaşık 17 gün tedavi gören Nur Yavuz, 2 Aralık’ta karnındaki 6 aylık bebeğini kaybetti. Dün durumu daha da ağırlaşan Yavuz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nur Yavuz’un cenazesi getirildiği memleketi Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde corona virüsü tedbirleriyle toprağa verildi.

KÖY İMAMI CORONADAN VEFAT ETTİ

Corona nedeniyle bir ölüm haberi de Bingöl’den geldi. Genç ilçesine bağlı Yayla köyünde cami imamı olarak görev yapan 4 çocuk babası Salih Olğun, bir süre önce corona virüsüne yakalandı.

Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Olğun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. DHA