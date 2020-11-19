Önce çaldı, sonra geri getirdi

Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi Yedieylül Caddesi üzerindeki bir teknik servisin çalışanları iş yerini güzelleştirmesi için kapı önüne rengarenk bir çok saksı çiçeği koydu.

Her gün özenle çiçeklerin bakımını yapan personeller bir sabah geldiğinde çiçeklerin eksildiğini fark etti. İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen personeller, kimliği belirsiz bir kişinin gece saatlerinde çiçeklerden birini alarak gözden kaybolduğunu fark etti.

İKİ GÜN SONRA GERİ GETİRDİ

Çiçeğin çalınmasına üzülen personel iki gün sonra yine sabah saatlerinde çiçeğin geri getirildiğini fark etti. Yeniden güvenlik kamerasını inceleyen personeller bu sefer de iki gün önce çiçekleri alan kişinin aynı saatlerde çiçeği geri getirdiğini fark etti.

Her gün bakımlarını yaptıkları çiçeğin geri gelmesine sevinen personel çiçeklerin yeniden çalınma ihtimaline karşı önlem alma arayışına girdi. (İHA)