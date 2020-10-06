Önce doktorları ardından hastane polisini darp ettiler

Dün akşam saatlerinde trafik kazası sonucu Ege Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Travma Birimi'ne tedavi amaçlı getirilen Ersin B., aynı bölümde çalışan kadın doktor Ö.K.'ye, iddialara göre, neden beklediğini ve hemen tedavi edilmek istendiğini söyledi. Doktor Ö.K' de planlanan tedavi yöntemine uymasını ve sakin olup beklemesini ifade etti.

Bunun üzerine Ersin B., kadın doktora bağırarak hakaretler savurdu. Aynı serviste çalışan doktor O.T.’nin, bağırmaması yönündeki ikazı üzerine Ersin B., ve yanındaki İbrahim Halil Ç., her iki doktora da saldırarak doktorları darp etti.

HASTANE POLİSİNİ DARP ETTİ

Doktorların saldırıya uğramasının ardından olay hastane polislerine bildirildi. Şahıslara müdahale etmek isteyen hastane polisi M.K., de İbrahim Halil Ç., tarafından darp edildi.

Saldırı olayını gerçekleştirenlerden İbrahim Halil Ç., polis ekipleri hastaneye gelmeden önce olay yerinden kaçarken, şüphelilerden Ersin B., gözetim altına alındı.

İbrahim Halil Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bornova ilçesi Ankara Caddesi üzerinde yanında bulunan Çetin Ö., ile birlikte yakalandı.

ÜZERLERİNDEN TABANCA VE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Polis ekiplerince yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, şüphelilerden Çetin Ö'nün yapılan üst aramasında; bir adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör içerisinde 5 adet 7.65 mm fişek ile yine aynı şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İbrahim Halil Ç'nin üzerinde yapılan aramalarda ise; bir miktar reçetesiz ilaç, şoför koltuğu yakınında bir adet 7.65 mm tabanca ile bu tabancaya ait şarjör içerisinde bir adet fişek olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLER SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Kimlik sorgusu yapılan şüphelilerden Ersin B.'nin çocuğa cinsel istismar, kasten yaralama ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımından çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilirken, İbrahim Halil Ç'nin ise yapılan kimlik sorgusu sonucunda; cinsel istismar, kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmanın yanı sıra ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve kullanmak’ suçundan aranması bulunduğu tespit edildi.

Öte yandan, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelen doktorlar ve hastane polisi, şahıslardan şikayetçi oldu. (İHA)