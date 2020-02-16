Önce iklim sonra da sistem değişmelidir

Demokrat Parti (DP) lideri Gültekin Uysal, Türkiye'de gerilimin giderek tırmandığını söyledi. Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Uyanık, Bülent Şahinalp, Dr. Melih Aktaş, Mehmet Özdemir, Genel Sekreter Yardımcısı Cahit Karakuş'la gazetemizin Ankara Bürosu'nu ziyaret eden Uysal, şöyle konuştu:

Yarına dair vatandaşın güveni yok. Kutuplaşma iklimi insanları sıkıştırdı.

Ülkemizde işsizliği de enflasyonu da faizi de çift haneli yaptılar. Böyle gitmez. Bürokrasi ise en niteliksiz kadrolarla yürütülüyor. Kurumların hafızası, kültürü çökmüş vaziyette.

Referanduma ‘hayır' dedik. Çünkü bir kişinin öncelikleri ve yetkilerine göre uygulama olmaz. Türkiye'nin yaklaşık 150 yıllık parlamenter demokratik geçmişi var.

Türkiye, zaman geçirmeden parlamenter sisteme geçmeli. Bu, Türkiye'nin önünü açacak. Cumhurbaşkanlığı ile parti genel başkanlığının birlikte yürütülmesinin sakıncaları görülüyor.

Mevcut iklimi değiştirmeden parlamenter sisteme dönüş imkanı yok. Demokratik toplumsal düzeni kuralım.

ÜLKENİN ana problemleri arasında Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu var. Vatandaşın iradisini TBMM yansıtacak bir sistemi kurmak zorundayız. Bugün nitelikli yasama faaliyeti üretilemiyor.

Seçim sisteminin değiştirilmesi, barajın kaldırılması ya da düşürülmesi, Meclis'in bütçe hakkının iade edilmesi önceliklerimiz arasındadır.

Ortak paydayı genişletmek lazım. Önümüzdeki en zor seçimi Türkiye sükunetle yapacaktır. Temel hedefimiz; cumhurbaşkanı adayımızı çıkarmak ve mücadelemizi vermek.