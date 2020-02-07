Önce uçak saatini sonra koltuğunu değiştirdi

İzmir- İstanbul seferini yapan yolcu uçağı çarşamba günü saat 18.19’da Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na indikten sonra duramayarak pistten çıktı. Sürüklenen uçak yol kenarına düşerek parçalandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 60 yaşındaki Alev Gençoğlu bugün İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.

ANNESİ TABUTA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Alev Gençoğlu için öğle vakti Kadıköy’deki Erenköy Galip Paşa Camii’nde tören düzenlendi.

Cenazeye ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Camideki başka bir cenaze gelen Sanatçı Erol Evgin de aileye taziyede bulundu. Anne Hayriye Gençoğlu tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Ağabey Hakan Gençoğlu da gözyaşları içinde cenaze namazını kıldı. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenaze Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

“BİLETİ ERKENE ALDIRDI” İDDİASI

Öte yandan bekâr Gençoğlu’nun normalde 21.00’da olan biletini 17.00 seferiyle değiştirdiği öğrenildi. Alev Gençoğlu’nun koltuk numarasını da değiştirdiği kaydedildi. Arkadaşı Dilek Pırıldar, “Uçağa binerken de konuşmuştuk. ‘Hiçbir şeyim yok geliyorum, uçağı da erkene aldım’ dedi” diye konuştu. Yakını Salih Özgür de, “Görünmez kaza işte. Uçağı 21.00’a almıştı sonra 17.00’a çekti. Allah rahmet eylesin, çok iyi bir insandı. Koltuk numarasını değiştirmiş. 6 numaraya gelmiş. 3 kadın yan yana vefat etmişler” şeklinde konuştu. (DHA)