Önleme uyan yok

Türkiye'de ilk Corona virüsü vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana 21 kişi hayatını kaybetti. Virüsle savaşmak için 81 ilde alarm verildi. Halkın bir araya geleceği tüm yerler kapatıldı. Eğitime ara verildi. Sadece restoranlar açık bırakıldı. Hem yetkililer hem de uzmanlar halktan acil ihtiyaçlar dışında kesinlikle sokağa çıkmamalarını istedi. Bu yasağa birkaç gün uyuldu gibi. Ancak haftasonu havaların da ısınmasıyla birlikte istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

PİKNİK-MANGAL YASAK AMA…

Başta İstanbul, İzmir ve Antalya olmak üzere kıyı kentlerinde deniz kenarları yürüyüş yapanlarla doldu taştı. Piknikçiler yine sahneye çıktı. Önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ardından da İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı yasak genelgesine rağmen özellikle yeşil alanlar piknik yapanlarla doldu taştı.

Burası İstanbul Maltepe ve Kartal sahil yolu. Çok sayıda vatandaş güneşli havayı görünce virüsü unutup sokağa çıktı. Bazıları balık tuttu, bazıları da yürüdü. Kimileri de yasağa rağmen mangal yaktı.

İstanbul, İzmir, Antalya ve Mersin gibi deniz kıyısındaki kentlerde ise bu görüntü vardı. Vatandaşlar en az bir metre kuralına uymadan deniz kenarında yürüyüş yaptı. Yüzlerde maske bile yoktu.

Anadolu'dan çok sayıda böyle fotoğraflar geldi. Burası Uşak kent merkezi. Özellikle yaşlı vatandaşların sokaktaki kalabalığı dikkat çekiciydi. Hiçbirinde maske yoktu. Banklarda yaşlılar çoğunluktaydı.

Hafta sonu İstanbul'un park ve bahçeleri ile Belgrad Ormanı piknikçilerle doluydu. Kimse tehlikeyi umursamadı.

Adana'da bazı vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren ekmek kuyruğuna girdi. Yine bir metre kuralını umursayan yoktu. Hatta ekmek çıktığında büfelerin önünde yığılma oldu. Uyarılara hiç kimse aldırış etmedi.

İstanbul'a komşu Kocaeli'de de benzer görüntüler vardı. Güneşli havayı fırsat bilenler ‘Evde Kal' çağrısını unuttu. Başiskele İlçesi'nde çok sayıda kişi sahilde yürüyüş yaptı. Banklarda oturup çekirdek yedi.

Koca: Ölenlerin tamamı yaşlılar dikkat edelim!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Son 24 saatte 2.953 şüpheliye test yapıldı. 277'si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947'e ulaştı.12 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. çoğu yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim” ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca'nın bu uyarısına rağmen sokağa çıkanlar arasında yaşlı nüfus çoğunluktaydı. Sağlık Bakanlığı bugüne kadar Corona virüsü nedeniyle ölenlerden kimsenin kimliğini açıklamadı. Sadece Fenerbahçe Orduevi'nde spor yaparken virüsü kaptığı ortaya çıkan Kara Kuvvetleri eski Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın kimliği kamuoyuna yansıdı.