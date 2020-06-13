Önlemler 530 milyon insanı kurtardı

ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi ve İngiltere'deki Imperial College tarafından yapılan araştırma, önlemler alınmasaydı yayılma hızının çok daha yüksek olacağını ortaya koydu. Kabus senaryosuna göre vaka sayısı bugünkünün 70 katından fazla olacaktı. Bu durum ekonomiden eğitime, günlük hayata kadar pek çok alanı olumsuz etkileyecekti.

BİLANÇO

ÖLÜ SAYISI 3 MİLYONU AŞABİLİRDİ

Corona virüsü tedbirleri alınmasaydı, hastalığın 530 milyonu aşkın kişiye bulaşabileceği hesaplandı. Ölü sayısı ise 3 milyonu bulabilirdi.

SAĞLIK

SİSTEM FELÇ OLACAKTI

Milyonlarca hastanın yığılması hastaneleri çökertecekti. Basit hastalıklar bile tehlikeli hale gelecekti.

AŞI

ÇALIŞMALAR UZAYACAKTI

Hasta sayısı artınca ilaç şirketlerinin yükü de ağırlaşacaktı. Şimdiyse tüm sektör aşıya odaklanmış durumda.

EĞİTİM

OKULLAR VİRÜSÜ YAYACAKTI

Eğitim sisteminde önlemler alınmasaydı okullar virüsün yayılması için uygun ortam sağlayacaktı.

EKONOMİ

ZARAR ŞİMDİKİNDEN 10 KAT FAZLA OLACAKTI

Avustralya'da karantinanın maliyeti 90 milyar dolar olarak hesaplandı. Önlem alınmasa yetişmiş insan kaybı da oluşacağı için zararın 1 trilyon doları aşacağı belirtildi.

GÜVENLİK

SUÇ ORANI ARTACAKTI

Salgının getireceği ekonomik sorunlar ve polis sayısının azalması suç oranını artıracaktı.

ÇEVRE

ATIKLAR KONTROLSÜZCE DAĞILACAKTI

Hastalığın ulaşacağı boyut kaosu da beraberinde getirecekti. Hastalık riski nedeniyle atıklar geri dönüşüme girmeden doğaya bırakılacaktı.

TEMİZLİK

HASTALIKLAR ÇOĞALACAKTI

Kişisel temizliğe önem verilmesi grip başta olmak üzere diğer birçok hastalığın yayılmasını yavaşlattı.

GÜNLÜK HAYAT

İSVEÇ KÖTÜ ÖRNEK OLDU

Tedbirlerin zorunlu kılınması vaka sayısını azalttı. Tam tersi strateji izleyen İsveç'te ölü sayısı komşularının üç katı oldu.

MARKET

TEDARİK AĞI ÇÖKECEKTİ

Salgının başında yaşanan panik, tedbirler alınmasa sürecekti. Talepteki dalgalanma tedarik ağını çökertecekti.

TRAFİK

İLERLEMEK İMKANSIZ HALE GELECEKTİ

Önlemler alınmasa salgının ulaşacağı boyut insanları toplu taşımadan tamamen uzaklaştıracaktı. Özel araçların yaratacağı trafik bugünkünden bile ağır bir hal alacaktı.

SPOR

OYUNCULARA BULAŞACAKTI

Taraftarlardan sporculara kadar birçok kişi virüse yakalanacaktı. Telafisi olmayan sonuçlar doğacaktı.