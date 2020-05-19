Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Önlemler altında 19 Mayıs

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, sade törenlerle kutlanıyor olsa da yüreklerdeki coşku değişmiyor. Törenlerin ilk adresi Anıtkabir oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyet Anıtkabir'deki törene katıldı. İşte yurttan 19 Mayıs manzaraları...

11:41 -
Haberler Gündem
Önlemler altında 19 Mayıs

ANKARA

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101’inci yıl dönümünde, Anıtkabir’de tören düzenlendi. Törene Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 16 Türk devletini temsilen 16 sporcu ve bakanlığın üst düzey bürokratları katıldı. Törene katılanların corona virüsü salgını nedeniyle maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü. FOTO: DHA

BALIKESİR

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı corona virüsü önlemleri kapsamında az katılımlı bir çelenk sunma töreniyle kutlandı. FOTO: İHA

DENİZLİ

Denizli’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı. FOTO: DHA

ÇANAKKALE

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101’nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal mesafeli çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. FOTO: İHA

DİYARBAKIR

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde esnaf, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile iş yerlerinin girişini Türk bayrakları ile donattı. FOTO: İHA

İZMİR

İzmir’de Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a adım atarak başlattığı Milli Mücadelenin 101. yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. FOTO: İHA

KONYA

Konya’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram, corona virüsü tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uyularak, düzenlendi. FOTO: DHA

İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen resmi törene katıldı. FOTO: DHA

KÜTAHYA

Kütahya’nın Emet Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçenin en yüksek tepesinde 101. yılda 101 metrekarelik dev Türk bayrağı göndere çekildi.
FOTO: İHA

Ankara Atatürk Balıkesir Çanakkale Corona Denizli Diyarbakır istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi izmir Konya Kütahya Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk Taksim Türkiye
Son güncelleme: 11:47 19.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more