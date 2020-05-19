Önlemler altında 19 Mayıs

ANKARA
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101’inci yıl dönümünde, Anıtkabir’de tören düzenlendi. Törene Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 16 Türk devletini temsilen 16 sporcu ve bakanlığın üst düzey bürokratları katıldı. Törene katılanların corona virüsü salgını nedeniyle maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü. FOTO: DHA
BALIKESİR
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı corona virüsü önlemleri kapsamında az katılımlı bir çelenk sunma töreniyle kutlandı. FOTO: İHA
DENİZLİ
Denizli’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı. FOTO: DHA
ÇANAKKALE
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101’nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal mesafeli çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. FOTO: İHA
DİYARBAKIR
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde esnaf, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile iş yerlerinin girişini Türk bayrakları ile donattı. FOTO: İHA
İZMİR
İzmir’de Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a adım atarak başlattığı Milli Mücadelenin 101. yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. FOTO: İHA
KONYA
Konya’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram, corona virüsü tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uyularak, düzenlendi. FOTO: DHA
İSTANBUL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen resmi törene katıldı. FOTO: DHA
KÜTAHYA
Kütahya’nın Emet Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçenin en yüksek tepesinde 101. yılda 101 metrekarelik dev Türk bayrağı göndere çekildi.
FOTO: İHA