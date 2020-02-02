Önünü kestiği otobüsün şoförüne ateş etmek isterken polis engelledi

Olay, saat 01.00 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Cenk Kolcu otomobiliyle Turgut Özal Bulvarı’nda seyrederken aynı istikamette ilerleyen Mustafa Dün'ün kullandığı otobüsün önünü kesti.

Otomobilden inen yolcu Muharrem Kolcu, kendilerine çarptığını iddia ettiği otobüsün şoförüne silahını doğrultarak ateş etmeye çalıştı. Olay yerinde bulunan ve durumu fark eden trafik polisi, silahın namlusuna mermi sürmeye çalışan Kolcu’yu engelledi.

Muharrem Kolcu'nun silahını ele geçiren polisler, ikinci bir silahın olduğu şüphesiyle otomobili didik didik aradı. İkinci silahı bulamayan ekipleri, Muharrem Kolcu’yla birlikte şoför Cenk Kolcu’yu gözaltına aldı. Kolcu’nun ateş açmak istediği şoförün, Tokat Belediyesi voleybol takımını taşıdığı ortaya çıktı. (İHA)