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Önünü kestikleri kişiyi sigara vermeyince bıçakladılar

Afyonkarahisar’da bir genç, önünü kesip sigara isteyen iki kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Güncellenme: 20:41, 23/11/2020
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Önünü kestikleri kişiyi sigara vermeyince bıçakladılar

Olay, Kanlıca Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir genç kimliği belirsiz kişilerce karnının sol tarafından bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serdar A. tedavi altına alındı.

İFADESİNDE ANLATTI

Serdar A., hastanede polise verdiği ifadede 20'li yaşlarda iki kişinin önünü keserek sigara istediğini, vermeyince de kendisini bıçaklayarak kaçtıklarını belirtti.

Polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. İHA

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