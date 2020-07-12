Operasyondaki Mehmetçiğe cami hoparlörlerinden destek

Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında jandarma tarafından düzenlenen operasyonda dün gri listede yer alan ‘Hejar' kod adlı terörist Halis Eroğlu etkisiz hale getirilirken, bugün de 2 teröristin teslim olduğu açıklandı. İlçeye bağlı Akşar Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, Emniyet güçlerine destek amacıyla cami hoparlörlerinden Ozan Erhan Çerkezoğlu’nun “Vur Allah Aşkına Vur” şarkısını çaldırdı.

Mahallede iş yerleri ve evler Türk bayraklarıyla donatılırken vatandaşlar, “PKK'ya burada yer yok, huzurlarını kaçıracağız. Kuzey Irak'a kadar süreceğiz onları. Allah'ın izniyle bu toprakları dar edeceğiz onlara. Özel Harekatı karşılayacağız. Onların silahlarına, bileklerine, güçlerine sağlık kuvvet versin Allah'ım” diye konuştular.