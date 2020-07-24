Ordu’da 4 mahalle karantinada

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yeni kararların alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, Akkuş ilçesinin Yeşilköy Mahallesi için ilave tedbirlerin alınmasının gerekli görüldüğüne işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:

* Salgının kontrol altına alınması amacıyla Yeşilköy Mahallesi’nde 23 Temmuz saat 24.00’ten itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mahalle ile olan giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir

Ordu’da halen Çatalpınar ilçesi Sayacatürk Mahallesi İskenli bölgesi, Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi Dereyolu Sokak ve Tepe mevkisi ile Topluca Mahallesi Sarıahmet Sokak karantina altında bulunuyor.

DÜĞÜN, MEVLİD VE CENAZE DÜZENLEMESİ

Bu arada Ordu’da düğün, nişan gibi etkinliklerin 3 saati geçmeyecek nitelikte yapılmasına, mevlid gibi dini törenlerin yapılmamasına, cenaze törenlerinin de az kişiyle yapılmasına karar verildi. (İHA)