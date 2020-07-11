Ordu’da dehşet! Önce sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu

Fatsa Kurtuluş Mahallesi Reşadiye Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında 38 yaşındaki Kemal Emen ile sevgilisi olduğu iddia edilen 35 yaşındaki Sema Dağ arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal Emen, yanındaki tabancayı çekip, Dağ’a ateş etti. Dağ kanlar içinde yere yığılırken, kaçmaya çalışan Kemal Emen’e çevredeki polisler müdahale etmek istedi.

POLİSİ GÖRÜNCE İNTİHARA KALKIŞTI

Polisin havaya ateş ederek durdurmaya çalıştığı Emen, tabancasını bu kez kendisine doğrultarak tetiği çekti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde. Sema Dağ’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ağır yaralanan Kemal Emen ise kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Sema Dağ’ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kondu. (DHA)