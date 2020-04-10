Ordu’da korkutan paylaşımların ardından açıklama!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ordu’nun Korgan ilçesinde saat 00.23’te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası sosyal medyada paylaşılan yıkılmış ev fotoğrafları paniğe yol açtı. Fotoğrafların Elazığ depremine ait olduğu belirlendi. Korgan’da ise herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Ordu Valiliği’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Değerli hemşehrilermiz, AFAD’a göre merkez üssü Korgan ilçemiz olan depremle ilgili sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraf, Elazığ depremine ait fotoğraftır. Yapılan tespitlere göre bir olumsuzluk yoktur. Asılsız bilgi ve görsellere itibar etmeyiniz” ifadelerine yer verildi. (İHA)