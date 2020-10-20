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Ordu’da pes dedirten hırsızlık: 400 bin liralık ‘akıllı tahtaları’ çaldılar

Ordu’nun Kabataş ilçesinde bir okuldan 400 bin TL değerindeki 'akıllı yazı tahtalarını çalan 4 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Güncellenme: 10:25, 20/10/2020
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Ordu’da pes dedirten hırsızlık: 400 bin liralık ‘akıllı tahtaları’ çaldılar

Elbeyi Mahallesi’ndeki Şehit Salih Keskin İlk ve Ortaokulu’ndan 7 Ekim 2020 tarihinde piyasa değeri 400 bin lira olan 10 adet etkileşimli tahta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Olayla ilgili fail ya da faillerin tespitine yönelik jandarma tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemeleri, görgü tanık beyanları ve detaylı saha araştırmaları sonucunda çalınan etkileşimli tahtalar bulundu.

Tahtalar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilirken olayla ilgili 4 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. (İHA) 

Kabataş Ordu şehit
Yayınlanma Tarihi:10:24,
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