Ordu’da rol kapma polemiği

AKP Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, yerel radyo kanalında yayınlanan programda kentteki seçilmiş kişilerin küçük düşünmeleri sonucu iş görüp hizmet yapmakta sıkıntılar yaşandığını ileri sürdü.

Kentin bu nedenle kan kaybettiğini ifade eden Taşçı, “Ordu siyasetine rol kapma alışkanlığı hakim olmuş. Görev tanımı, iş tanımı belliyken, bunlarla ilgili herkesin sorumluğu ve alanı belliyken burada roller karışmış ya da karıştırılmış. Rol kapma fazlasıyla var” diye konuştu.

ARTIK KONUŞACAĞIM

5 yıldır parlamentoda olduğunu söyleyen AKP Milletvekili Taşçı, “Siyasete çok meraklı ve seven biri olarak heyecanla Ordu'da siyasete adım attım ve iki dönemdir milletvekiliyim. 5 yıldır da parlamentodayım. Bu süreçte ben çok konuşan vekil olmadım. Ama bundan sonra daha fazla konuşacağım. Beni daha fazla duyacaksınız. Ordu bugün burada mı olmalıydı? Asla burada olmamalıydı. İşte bu yüzden konuşacağım” dedi.

İSİM VERMEDEN ELEŞTİRDİ

Hangi siyasilerin rol kapma yarışında olduğu söylemeyen Taşçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bu durum yan yana gelmeyi, istişare etmeyi ortadan kaldırıyor. İstişare etmeden işleri doğru götürmek ne kadar mümkün? Öncelikle bunları konuşmadan Ordu'nun sorununu, Ünye'nin sorununu konuşmak mümkün değil.

* Rol kapma yerine herkes görevini yaptığı takdirde bu işlerin hepsi rayına girer. Kim ya da kimler rol kapıyor?

* Burada önemli olan ad ya da adlar değil. Ama ortada böyle bir sorun var ve bu sorun iş yapmaya, hizmet etmeye olumsuz etki ediyor.

* Ayrıca ortada böyle bir sorun varsa bu sorunla ilgili herkesin sorumluluğu vardır. Herkes bunu bir düşünsün.

BİR ARAYA GELEMEDİK

Siyasilerin ve sivil toplum örgütlerinin bir araya gelmediğini açıklayan Taşçı, şunları ifade etti:

* Ordu'da seçilmiş arkadaşlarımız, yerel yönetimlerde iş başında olan arkadaşlarımız ‘Küçük olsun, benim olsun. Benim mahallem benim bölgem' anlayışından hareket ediyorlarsa bunu sorgulamamız lazım.

* Bugün siyaset tutma tarzımızı, hele hele bir hükümetin siyasetinde uzun yıllar Enerji Bakanlığı yapmış bir büyüğümüzün Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı bu dönemde mutlaka sorgulamamız lazım.

* Soruyorum; Ünye'de sivil toplum kuruluşları ile biz ne zaman hangi ev sahipliğinde hangi konuyu tartıştık? Biz Altınordu'da Büyükşehirle beraber, Valiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, iş dünyasıyla hangi konuda neyin yapılması, yapılmaması gerektiği konusunda ne kadar aynı masada bir araya geldik?

* Gelmedik. Ama kapalı kapılar arkasında boş durulmadı. Birilerinin kapalı kapılar ardına saklanıp, ‘Ben yaptım oldu' diyerek harika işler yaptığından bahsetmesi gülünç bir şeydir.

MHP’DEN SERT TEPKİ: GÖLGE ETME YETER

AKP Milletvekili Ergün Taşçı’nın açıklamalarına partisinden hiç bir açıklama yapılmazken, Cumhur İttifakının diğer ortağı MHP tepki gösterdi.

MHP Fatsa İlçe Başkanı Murat Kaçak sosyal medya hesabından Taşçı’ya “Artık konuşacakmış. Neyi? Nasıl? Neden? Konuşacaksın” diye sorarak şöyle dedi:

* Kendi siyasi partine mensup insanları nasıl ve hangi ayak oyunları ile ‘kapının arkasında bıraktım’ dediğini mi?

* ‘Bundan sonra Ordu-Fatsa benden sorulur, benim haberim olmadan yaprak bile kımıldayamaz’ dediğini mi konuşacaksın?

* Ne anlatacaksın? Neyi anlatacaksın? Fatsa’mız için yapılması gerekenlere nasıl engel olduğunu mu anlatacaksın, tamam haydi bekliyoruz ne kadar samimisin görelim,anlat bakalım.

* Bak kardeşim bizim Fatsa’lılık hukukumuz taa Atatürk ilkokulu’nda birinci sınıfta beraber okuduğumuz, kardeşlik yaptığımız, anamızın çantamıza koyduğu zeytin ekmeği paylaştığımız, hatta oturduğumuz sıranın örtüsünü bu hafta benim anam yıkayacak diye yarıştığımız günlere dayanıyor, yani demem o ki Gölge etme başka ihsan istemeyiz”

ENGİNYURT, BAŞKAN GÜLER’E TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’ta Ordu’da yerel bir TV kanalında katıldığı programda AKP Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’i eleştirmiş, Güler'i sadece fotoğraflarda gördüklerini dile getirerek, “Bu saatten sonra görmek de istemiyoruz. Bu saatten sonra MHP, Ordu Büyükşehir Belediyesinde yapılan ve Ordu’nun 18 ilçesinde yapılan yanlışları gündeme taşıyacaktır. Artık rahatlık dönemi bitti. Bir yıl sesimizi çıkarmadık. Bir yıl bekledik” diye konuşmuştu.

ARINÇ’IN MHP YORUMUNA ENGİNYURT’TAN SERT YANIT

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç bir televizyon programında kendisine sorulan “MHP, AK Parti’nin sırtında yük demiştiniz, aynı fikirde misiniz?” sorusuna verdiği “Cumhurbaşkanımız üzülüyor, onun için düşüncem içimde kalsın” cevabı verdi.

Arınç’ın bu sözlerine Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan tepki geldi. Enginyurt, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

* Sen yoksun yanında da başarısız mı? Sen var mıydın 24 Haziran’da? 24 Haziran’da MHP vardı.

* Bülent Arınç’a soruyorlar ‘MHP, AK Parti’nin sırtında yük demiştiniz, aynı fikirde misiniz?’. Diyor ki ‘Cumhurbaşkanımız üzülüyor, onun için düşüncem içimde kalsın’. Yani demek istiyor ki ‘aynı düşüncedeyim.’

* Cumhurbaşkanının sırtında bir kambur varsa, Bülent Arınç sensin! MHP'liler kimsenin sırtında kambur olmamıştır. Bülent efendi, içinde taşıdığın pis fikirlerini biz biliyoruz. Ülkücü ve MHP düşmanısın.