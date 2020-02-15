Ordu’da yıkılan binaların benzeri Samsun’da çıktı!

Samsun’un AKP’li Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve şimdiki milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, 2010 yılında İtfaiye Daire Başkanlığı yapılacağını belirterek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na müracaat etti ve kıyı kenar çizgisini değiştirdi.

Bir süre sonra deniz doldurularak yapılan arazi Tanrıverdi Şirketler Grubu tarafından Hazine'den 49 yıllığına kiralandı.

Ardından da arazide, 29 katlı ve 130 metre yüksekliğinde yaklaşık 60 milyon dolara otel inşa edildi.

5 yıl önce açılan otelin kentte de tartışmalara konu olduğu ve yıkılması için çok sayıda dava açıldığı da biliniyor.

RUHSAT İPTAL DAVASI DANIŞTAY’DA

Samsun Mimarlar Odası Başkanı İsak Memişoğlu, otel hakkında birçok dava açıp iptal kararları alınmasına rağmen dev yapının hizmete girdiğini ve en son açılan ruhsat iptali davasının ise Danıştay’da devam ettiğini söyledi.

Davada her an karar çıkabileceğini ileri süren Memişoğlu, şöyle konuştu:

* Dev bir yapı, kıyı kenar çizgisi üzerine yapıldı.

* Sonra kıyı kenar çizgisi değiştirildi.

* Kararın bizim lehimize doğru çıkacağına eminiz.

* Karar verilirse, otel kıyı kenar çizgisi içerisine yani eski yerine gelecek.

* Ordu’da bir örnek var. Başkan cesur bir adım atmış ve yıkım kararı vermiş. Kendisini tebrik ediyorum. Ancak orada katledilen bir doğa da var.