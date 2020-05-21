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Ordu’daki o gökdelen yıkıldı

Karadeniz kıyısına deniz doldurularak yapılan ve SÖZCÜ’nün manşetten tepki gösterdiği 3 blok halindeki 17’şer katlı binanın yıkımında sona gelindi. İmza toplayan vatandaşlar rahatladı.

06:00 -
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Ordu’daki o gökdelen yıkıldı

2018 yılı Mayıs ayında ihale yoluyla satışa çıkarılan, belediye arsasını alan yapı şirketine, 3 blok halinde 17'şer katlı ve 280 daireli bina için ruhsat verilmişti. Yeşil ve mavinin arasında, deniz kıyısında yükselen inşaatta 12'nci kata kadar ulaşılırken, vatandaşlar duruma tepki göstermişti.

200 yıllık Osmanlı Müslüman mezarlığının üzerine yapıldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Bina ne oldu? Daha yıkılmadı mı?” diye sorduğu binalar için yıkım kararı verilmişti.

SÖZCÜ ORDU HALKININ SESİ OLDU
Halkın yıkılması için 110 bin imza topladığı binaları SÖZCÜ 8 Şubat'ta manşet yapmıştı.

“ORDU BAHARA KAVUŞTU”

Vatandaşların da yıkılması için 110 bin imza topladığı gökdelenler, yaklaşık 3 aydır devam eden çalışmalar ile neredeyse zemine yaklaştı. Şu ana kadar 8 katın yıkıldığı binalardan geriye ise 4 kat kaldı. Ekiplerin yıkım çalışmaları, havadan görüntülendi.

17'şer kat izin verilen binalar 12'nci kata kadar yükseldi. Ardından yıkım kararı çıktı. Artık sona gelindi.

Kirazlimanı Mahalle Muhtarı Fikret Güneytepe yıkımın tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Bölgenin eskisi gibi yeniden yeşil alan olacağını ve bu durumun Orduluları sevindirdiğini aktaran Güneytepe “Ordu'nun bütün sahilleri burayı emsal göstererek yüksek binalarla dolacaktı. Bu yıkımla Ordu yeniden bir bahara kavuştu” dedi. (İHA)

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Son güncelleme: 06:18 21.05.2020
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