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Organ nakliyle hayata tutundu, corona virüsüne yenik düştü!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve bir süre önce organ nakli olan evli ve üç çocuk annesi 39 yaşındaki Ayşe Ünlü, corona virüsü hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER
18:07 -
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Organ nakliyle hayata tutundu, corona virüsüne yenik düştü!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi 39 yaşındaki Ayşe Ünlü yaklaşık 4 yıl önce böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi görürken eşi Ali Ünlü'nün bir ay önce verdiği böbrek ile hayata tutundu.

İstanbul'daki özel bir hastanede böbrek nakli olan Ünlü, corona virüsü hastalığına yakalandı.

Tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alınan Ünlü, geçen perşembe gecesi yaşamını yitirdi.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Ünlü'nün cenazesi eşi ve yakınları tarafından memleketi Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Alemler Mahallesi'ne getirilerek dün akşam saatlerinde toprağa verildi.

Ünlü, jandarma tarafından sağlanan güvenlik önlemleri altında sadece aile fertlerinin katılığı bir cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

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