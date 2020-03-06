Orman alanları yetmedi vatandaşın arazisine de acele RES kamulaştırması

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kurulma çalışmaları devam eden Rüzgar Enerji Santrali (RES) için ormanlık arazide kesilen binlerce ağaçtan sonra vatandaşların kiraz dikili arazilerine de el konulmaya başlandı.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Yapımına üç yıl önce başlanan Rüzgar Enerji Santrali için, Kuşadası'nın Kirazlı Mahallesi sınırlarında Halil Kara ve mirasçılara ait 11 bin 700 metrekare arazinin acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Resmi Gazetenin 4 Mart Çarşamba günü yayınlanan nüshasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararda “Söke Rüzgar Enerji Santrallerinin yapımı amacıyla, Aydın ili Kuşadası İlçesi Kirazlı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 179 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27.'nci maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi.

Halil Kara, arazisinde 150 Kiraz ağacının olduğunu söyleyerek, yapılan kamulaştırmadan haberinin olmadığını belirtti.