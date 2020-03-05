Orman alev alev yanıyor! Ekipler seferber oldu

Artvin'in Arhavi ilçesi Hacılar Mahallesi CİHA bölgesinde bulunan ormanlık alanda akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi.

RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman işçisi, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Büyük bir kısmı çamlıktan oluşan alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 10 dönümlük alana yayıldı.

Yangını haber alır almaz olay yerine giden Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, yangının akşam saatlerinde Hopa ilçesine sınır olan, Hacilar Mahallesi CİHA bölgesinde bulunan ormanlık alanda meydana geldiğini ifade etti.

Çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü söyleyen Kurdoğlu, “Yangının büyümeden kontrol altına almaya çalışıyoruz. Umarım kısa sürede kontrol altına alınır” diye konuştu. İHA