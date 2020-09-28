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Orman yangınına müdahale eden ekipler, yanmış erkek cesedi buldu

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, vücudunun yarısı yanmış erkek cesedi buldu. Cansız bedende yapılan ilk incelemede darp ve kan izleri tespit edildi.

13:17 -
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Orman yangınına müdahale eden ekipler, yanmış erkek cesedi buldu

Antalya’nın Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı Mahallesi’nde saat 06.00 sularında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra ormanlık alanda vücudunun yarısı yanmış erkek cesedi buldu.

Yapılan polis incelemesinde üzerinde kimlik belgesi çıkmayan cesedin, 1.70 boylarında ve sarışın bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Cansız bedenin ayak bölümünün yanık olduğu kaydedilirken, vücudunun üst bölgesinde ise darp ve kan izleri tespit edildi. Ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. (DHA)

Antalya Darp Polis yangın
Son güncelleme: 13:18 28.09.2020
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