Ortağının kamyonuna yerleştirmeye çalıştığı bomba elinde patladı

Olay, Denizli’nin Serinhisar ilçesinde meydana geldi. Halil Yurtseven, ortağı olan Ali Koyun'un kendisini dolandırdığını ve alacağı olduğu yüklü miktarda parayı alamadığını iddia ederek bir plan yaptı.

Kendi imkanlarıyla bomba düzeneği hazırlayan 27 yaşındaki Yurtseven, sabaha karşı Koyun’un park halindeki kamyonetinin yanına gitti. Düzeneği kurmak isterken bir anda patlama meydana geldi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Alevler arasında kamyoneti görenler itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri kamyoneti söndürmek istediği sırada yerde hareketsiz şekilde olan şahsı fark etti. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Halil Yurtseven'i hastaneye sevk etti. İşyeri duvarında ve çatısında hasar meydana gelirken elektrik kabloları ise koptu. Şarapnel parçalarının isabet ettiği Yurtseven'in hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. (DHA)



