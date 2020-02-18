Ortalığı birbirine kattı! 2040’a kadar ceza

Köprübaşı kavşağında, minibüsüyle kırmızı ışık ihlali yapan Mustafa A.İ., trafik polislerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak, yoluna devam etti. Özgür Mahallesi Cümbüşlü Caddesi’nde durdurulan Mustafa A.İ., alkolmetreyi de üflemeyi reddetti.

Yeniden kaçmaya çalışan Mustafa A.İ., aracıyla trafik ekip otosunun dikiz aynasına çarparak kırdı. Park halindeki kamyonete de çarpan Mustafa A.İ., minibüsünden inip yaya olarak kaçmaya çalıştı. Zanlı, mahalle bekçileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Mustafa A.İ.’nin, Burdur Devlet Hastanesi’nde yapılan alkol muayenesinde 1.42 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine altıncı kez alkollü araç kullanmaktan 2040 yılına kadar el konuldu ve çeşitli suçlardan 13 bin 127 lira idari para cezası uygulandı. Minibüs ise çekiciyle otoparka çekildi. (DHA)