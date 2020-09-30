Ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? Bakan Koca’dan açıklama…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın okulların durumuyla ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde;

– Bugün eğitimle ilgili durum konuşuldu Bilim Kurulu'nda. Şu ana kadar hazırlık ve birinci sınıflarda ciddi herhangi bir sorun yaşamadık.

– Pazartesi günü kabine toplantısında da Bilim Kurulunun önerisini gündeme alınmış olundu. Önümüzdeki haftalar bizim daha önce de Bilim Kurulunun düşündüğü bir ve ikinci sınıflar şeklindeydi.

– Muhtemelen 2. sınıflar, 8 ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu önerisi var, muhtemelen önümüzdeki hafta karar alma noktasına gelince zaten açıklamış olacağız.

OKULLARDA 1. ARA TATİL NE ZAMAN?

* Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020‘de,

* Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021’de,

* İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021’de yapılacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.



