Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? Bakan Koca’dan açıklama…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda okulların açılma durumuna da değindi. Bakan Koca, okullarda yüz yüze eğitimin başlamasına yönelik yaptığı açıklamada, "2. sınıflar, 8 ve 12. sınıflar için muhtemelen önümüzdeki hafta karar alma noktasına gelince zaten açıklamış olacağız." ifadelerine yer verdi.

20:51 -
Haberler Gündem
Ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? Bakan Koca’dan açıklama…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın okulların durumuyla ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde;

– Bugün eğitimle ilgili durum konuşuldu Bilim Kurulu'nda. Şu ana kadar hazırlık ve birinci sınıflarda ciddi herhangi bir sorun yaşamadık.

– Pazartesi günü kabine toplantısında da Bilim Kurulunun önerisini gündeme alınmış olundu. Önümüzdeki haftalar bizim daha önce de Bilim Kurulunun düşündüğü bir ve ikinci sınıflar şeklindeydi.

– Muhtemelen 2. sınıflar, 8 ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu önerisi var, muhtemelen önümüzdeki hafta karar alma noktasına gelince zaten açıklamış olacağız.

OKULLARDA 1. ARA TATİL NE ZAMAN?

* Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020‘de,

* Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021’de,

* İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021’de yapılacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.


Bilim Pazartesi Sağlık Sağlık Bakanı yüz yüze
Son güncelleme: 20:53 30.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more